Verlegung der Zivilbevölkerung in Cherson ist zu Ende

Die Verlegung der Zivilbevölkerung in Cherson ist abgeschlossen. Dies teilte der stellvertretende Verwaltungschef des Gebiets, Kirill Stremoussow, am Montag mit. Am 7. November verließ das letzte Schiff das rechte Ufer des Dnepr. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Stremoussow fügte hinzu: "Heute haben wir die Straße vom linken Ufer zum rechten Ufer gesperrt. Und wir empfehlen Ihnen nicht, zurück in die Stadt zu gehen ..." "Jetzt beginnt eine sehr schwierige Phase für das Gebiet Cherson." Quelle: RT DE