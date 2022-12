Wladimir Putin: Schaffung eines gemeinsamen Verteidigungsraums mit Weißrussland erörtert

Im Anschluss an die Gespräche in Weißrussland hat der russische Präsident Wladimir Putin verkündet, dass er mit seinem weißrussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko die Bildung eines gemeinsamen Verteidigungsraums und die Gewährleistung der Sicherheit besprochen habe: "Wir haben heute über den Aufbau eines gemeinsamen Verteidigungsraums und die Gewährleistung der Sicherheit des Unionsstaates an der Außengrenze gesprochen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Putin zufolge "ist in diesem Zusammenhang die bevorstehende gemeinsame Übung Sapad-2021 auf dem Territorium Russlands und Weißrusslands von großer Bedeutung".

Das russische Staatsoberhaupt versicherte auch, dass die bevorstehende Übung nicht gegen andere gerichtet sei. Das gemeinsame Manöver sei "logisch in einer Zeit, in der weitere Bündnisse, zum Beispiel die NATO, aktiv ihre Präsenz in der Nähe der Grenzen des Unionsstaates und des OVKS-Raums ausbauen", hieß es." Quelle: RT DE