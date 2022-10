“Raus aus dem Corona-Chaos”: Tiroler Aufdecker-Duo für Vortrag in Wien!

Der kritische Arzt Dr. Hannes Strasser und der mutige Aufdecker-Politiker Mag. Gerald Hauser (FPÖ) sorgen seit Monaten mit unermüdlicher Aufdeckungsarbeit sowie ihrem Bestseller “Raus aus dem Corona-Chaos” für Furore. Aktuell befinden sie sich auf Aufklärungstour in ganz Österreich. Am morgigen Donnerstag bietet sich die exklusive Chance, sie bei einem Vortragsabend in Wien kennenzulernen und ihren nützlichen Tipps gegen den Corona-Wahnsinn der Eliten zu lauschen. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Vortragsabend mit Dr. Strasser & Mag. Hauser

Der Vortrag findet am Donnerstag, den 20. Oktober um 19 Uhr im Fernandihof in der Wehrgasse 30 im fünften Wiener Gemeindebezirk statt. Gerade vor dem Hintergrund, dass die schwarz-grüne Regierung und ihre einschlägigen “Experten” bereits damit kokettieren, die “Pandemie”-Daumenschrauben demnächst auch im dritten Winter in Folge massiv anzuziehen. Hauser und Strasser zeigen gewohnt volksnah konstruktive Auswege und klären medizinische und politische Fragen zum Thema verständlich, ehrlich und teils auch sehr persönlich.



Mutige Aufdecker für die Wahrheit

Auch ihr Erfolgs-Buch “Raus aus dem Corona-Chaos” stellen sie dabei einmal mehr vor. Es ist ein verständlicher Ratgeber für Jedermann. Für Wochenblick-Leser ist die geballte Expertise der beiden Tiroler freilich kein Neuland mehr. Dr. Strasser begeistert regelmäßig Abertausende mit seinen fundierten Gastartikeln in unserem Medium. Mag. Hauser ist für mutige Anfragen an die Regierung bekannt. So brachte er etwa die Regierung dazu, die Existenz von Pandemie-Planspielen zuzugeben. Auch entlarvte er, dass die Regierung Millionen ablaufende Impfdosen wegwirft & trotzdem weiter massiv am Impfstoff-Basar bestellt.

Bahnbrechende Anfrage – seitdem können die Eliten nie wieder behaupten, die “Pandemie-Planspiele” wären eine “Verschwörungstheorie”: (Link).



“Plan B”: Corona-Erfolgsrezept wird vorgestellt

Hauser und Strasser stehen voll und ganz hinter der Idee eines “Plan B”; Strasser setzt diesen seit geraumer Zeit auch erfolgreich bei seinen Patienten ein. Keiner von ihnen musste auf die Intensivstation. Er setzt dabei auf alternative Corona-Behandlungsmethoden, etwa die medikamentöse Frühbehandlung. Man müsse die Krankheit wie jeden anderen Erreger im Vertrauen zwischen Arzt und Patient zu behandeln, anstatt mit einer mangelhaft wirksamen und nebenwirkungsreichen Spritze eine zweifelhafte “Vorbeugung” zu leisten. Hauser forderte bereits mehrfach im Parlament, den Testpositiven den Arzt und nicht die Polizei nach Hause zu schicken.

Falls Sie es nicht zum Vortrag in Wien schaffen, können Sie den Beststeller “Raus aus dem Corona-Chaos” im Wochenblick-Shop bestellen."

Quelle: Wochenblick