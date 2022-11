New York Times berichtet über schwere Verluste der ukrainischen Truppen in der Donezker Volksrepublik bei Artjomowsk

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei Kämpfen in der Nähe von Artjomowsk in der Volksrepublik Donezk erhebliche Verluste erlitten. Sanitäter zählten an einem Tag rund 240 Verwundete, berichtete die New York Times am Sonntag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Zeitung haben die ukrainischen Truppen in den vergangenen Tagen erhebliche Verstärkungen in das Gebiet entsandt, darunter Spezial- und Territorialverteidigungskräfte, um ihre Stellungen zu verstärken." Quelle: RT DE