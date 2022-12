Putin beglückwünscht Sicherheitsdienste zum Berufstag und fordert schärfere Sicherheitsvorkehrungen

Jeweils am 20. Dezember begehen die russischen Sicherheitsdienste, darunter die Geheimdienste FSB und SWR, ihren Berufstag. Präsident Wladimir Putin hat dem Personal seine Glückwünsche übermittelt und zugleich gefordert, die Sicherheitsvorkehrungen im Land zu verschärfen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russlands Präsident Wladimir Putin hat den einheimischen Sicherheitsdiensten, darunter dem Inlandsgeheimdienst FSB, dem Auslandsgeheimdienst SWR und dem Schutzdienst FSO, an ihrem Berufstag, der jeweils am 20. Dezember gefeiert wird, für ihre leistungsstarke Arbeit gedankt. Der Staatschef hob dabei den Mut und die Professionalität der Sicherheitsdienste hervor. Sie seien bereit, unverzüglich und ohne Rücksicht auf Widrigkeiten komplizierteste Aufgaben zu erfüllen. Der Staat werde weiterhin dafür sorgen, dass die Sicherheitsdienste modernste Ausrüstung, neueste Waffen und fachkundige Kader bekämen.

Gleichzeitig forderte Putin in seiner Botschaft vom Sicherheitspersonal, unter den heutigen Umständen besonders wachsam und konzentriert zu bleiben. Unter den wichtigsten Prioritäten in der Arbeit der Sicherheitsdienste nannte der Präsident die Bekämpfung des Terrorismus und Extremismus. Die Sicherheitsvorkehrungen sollten verschärft werden. Besonderes Augenmerk solle belebten öffentlichen Plätzen und strategischen Objekten der Verkehrs- und Energie-Infrastruktur gelten.

"Die sich dynamisch ändernde Situation in der Welt und die Entstehung neuer Bedrohungen und Risiken stellen erhöhte Anforderungen an das gesamte System der Sicherheitsorgane."

Ferner sprach Putin den Einsatz der Sicherheitsdienste in den neuen Regionen des Landes, den Gebieten Cherson und Saporoschje sowie in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk, an. Die Situation dort sei äußerst kompliziert.

"Die dort lebenden Menschen, Russlands Bürger, hoffen auf euch und auf euren Schutz. Eure Pflicht ist es, alles Notwendige für ihre maximale Sicherheit und die Gewährleistung ihrer Rechte und Freiheiten zu tun."

Putin forderte außerdem von den Abschirmdiensten eine härtere Vorgehensweise gegen ausländische Geheimdienste. Verräter, Spione und Saboteure sollten schneller aufgedeckt werden. Auch Korruption und wirtschaftliche Verbrechen sollten entschiedener bekämpft werden. Abschließend wünschte der Präsident den Mitarbeitern der Sicherheitsdienste und ihren Angehörigen ein frohes neues Jahr und viel Erfolg."

Quelle: RT DE