Bericht: Mehrere Botschaften in Kiew verlegen Personal in die Nähe von Luftschutzbunkern

Die Ukraine rechnet rund um den Nationalfeiertag mit verstärkten Angriffen auf Kiew und andere Städte. Auch einige Botschaften in der ukrainischen Hauptstadt haben ihre Mitarbeiter vorsorglich in der Nähe von Luftschutzbunkern untergebracht, berichtete die US-Zeitschrift Foreign Policy unter Berufung auf einen europäischen Diplomaten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem sollen einige Botschaften "zum Schutz im Falle eines Raketenangriffs am Mittwoch" Angestellte, die am Stadtrand von Kiew leben, in mit Bunkern ausgestattete Hotels verlegt haben.

Ein ukrainischer Militärbeamter, der anonym bleiben wollte, sagte gegenüber der Zeitschrift, dass russische Angriffe – falls es zu solchen käme –, wahrscheinlich nicht auf ausländische Botschaften abzielen würden.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hatte in Kiew alle Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag verboten. Alle Beamten seien aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten."

Quelle: RT DE