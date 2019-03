LKR, Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer zur Europawahl zugelassen

Der Bundeswahlausschuss hat heute die Parteien (und sonstige politische Vereinigungen) zur Europawahl zugelassen. Von den neu antretenden Parteien haben die LKR mit ihrem Spitzenkandidaten Prof. Dr. Bernd Lucke (Volkswirtschaftsprofessor und Europaabgeordneter) gute Chancen, so dass mit Bernd Lucke und seinem Team im nächsten Europaparlament gerechnet werden darf.

Für die LKR ist bereits die Zulassung ein echter Erfolg, denn aus eigener Kraft ohne professionelle Unternehmen die notwenigen Unterstützer Unterschriften zu sammeln, ist schon eine großartige Leistung für eine neue und noch kleine Partei.

"Die Zulassung ist ein wichtiger Schritt in Richtung Etablierung unserer Partei in der europäischen Parteienlandschaft", so Bernd Lucke, Spitzenkandidat der LKR.

Quelle: LKR - Die Eurokritiker (ots)