Mit Waffenlieferungen an Kiew verlängern die westlichen Länder den Ukraine-Konflikt nur, erklärte Marine Le Pen, die Fraktionsvorsitzende der Partei Rassemblement National und Abgeordnete der französischen Nationalversammlung, am Dienstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Interview an den Radiosender France Inter sagte sie: "Ich denke, dass die Waffen, die an die Ukraine geliefert werden, die Fortsetzung der Kampfhandlungen fördern. Mit den Waffenlieferungen suchen wir keine friedliche Lösung, keine Beilegung des Konflikts durch Gespräche."

"Waffenlieferungen, insbesondere schwere Waffen, verlängern den Konflikt nur."

Denn letztendlich, argumentiert Le Pen, könne Kiew unmöglich auf dem Schlachtfeld gewinnen: "Es ist naiv zu glauben, dass eine ukrainische Offensive den Konflikt beenden kann."

Le Pen betonte, dass der Ukraine-Konflikt nur durch Gespräche zu lösen sei: "Ich denke, dass dieser Konflikt beendet werden muss. Und der einzige Ausweg ist ein diplomatischer, kein militärischer."

Quelle: RT DE