Russland meldet Abschuss eines ukrainischen Su-25-Kampfflugzeuges im Gebiet Nikolajew

Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden seine Präzisionsangriffe auf militärische Einrichtungen in der Ukraine fortgesetzt. Auf seinem Briefing am Samstagnachmittag informierte der Behördensprecher, Generalleutnant Igor Konaschenkow, dass das zweite Bataillon der 65. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte dadurch nahe der Stadt Saporoschje mehr als 160 Angehörige verloren habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei abgewehrten Offensiven der ukrainischen Armee in der Nähe der Ortschaften Dudtschany, Sadok und Ischtschenka im Gebiet Cherson seien etwa 120 ukrainische Soldaten getötet worden. 17 Schützenpanzer und acht Wagen seien außer Gefecht gesetzt worden. Außerdem habe die russische Artillerie fünf von der ukrainischen Armee eingerichtete Übergangsstellen über den Fluss Ingulez zerstört. Konaschenkow berichtete ferner, dass durch Luft-, Raketen- und Artillerie-Angriffe vier Kommandopunkte der ukrainischen Streitkräfte, 53 Artillerie-Einheiten sowie Personal und Technik an 142 Orten getroffen worden seien. In den Gebieten Charkow und Cherson sowie in der Volksrepublik Donezk seien insgesamt fünf Lager mit Munition und Raketen zerstört worden. Der Militärsprecher teilte mit, dass die russische Flugabwehr im Gebiet Nikolajew ein ukrainisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 abgeschossen habe. Am Himmel über den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie den Gebieten Cherson und Dnepropetrowsk seien zehn Drohnen, darunter zwei vom Typ Switchblade 600, zerstört worden. In der Volksrepublik Donezk und im Gebiet Cherson seien zudem 18 HIMARS- und Olcha-Geschosse abgefangen worden. In der Nähe des Kachowka-Wasserkraftwerks seien zwei US-amerikanische Antiradarraketen vom Typ HARM abgeschossen worden. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar insgesamt 323 Flugzeuge, 161 Hubschrauber, 2.236 Drohnen, 380 Flugabwehrraketenkomplexe, 5.792 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 869 Mehrfachraketenwerfer sowie 3.475 Geschütze und Mörser verloren." Quelle: RT DE