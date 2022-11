Stellvertretender Premierminister Chusnullin informiert Putin über Wiederaufbau der Krim-Brücke

Der Verkehr auf der Krimbrücke soll bis zum 20. Dezember vollständig wiederhergestellt werden, sagte der stellvertretende Premierminister Marat Chusnullin bei einem Treffen mit Präsident Wladimir Putin, wie RIA Nowosti berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es ist geplant, den Verkehr auf beiden Fahrspuren der rechten Seite der Brücke zu eröffnen: am 5. Dezember auf nur einer Spur, am 20. Dezember dann auch auf der anderen Spur, also vollständig", so der Vize-Premierminister.

Für die zerstörte Seite seien 1.218 Tonnen Stahlkonstruktionen hergestellt und in Rekordzeit von Fabriken in Tjumen, Woronesch und Kurgan geliefert worden. Aus 925 Tonnen seien vor Ort bereits Spannelemente montiert worden. Zwischen dem 5. bis 10. November solle der Einbau der neuen Strukturen an der Brücke erfolgen.

Die Verstärkung der Brückenfelder und die Reparatur der Stützen auf der linken, unversehrten Seite seien bereits abgeschlossen.

Alle Fahrzeuge, die die Brücke überqueren wollen, würden kontrolliert. Das Geschehen an der Brücke werde rund um die Uhr überwacht."

