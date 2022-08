Strom- und Wasserversorgung von Nowaja Kachowka und Cherson wiederhergestellt

Die Versorgung der Stadt Nowaja Kachowka mit Elektrizität und fließendem Wasser wurde wiederhergestellt. Dies bestätigte das Oberhaupt der Verwaltung des Bezirks, Kachowka Wladimir Leontjew, gegenüber RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die Nachrichtenagentur ferner berichtete, wurde auch die Versorgung auch in der Stadt Cherson wieder in Betrieb gesetzt.

Die Strom- und Wasserversorgung von Nowaja Kachowka war nach einem ukrainischen Artillerie- und Raketenangriff am späten Montagabend unterbrochen. In Cherson war der Strom am Dienstagnachmittag auf Grund von Wartungsarbeiten ausgefallen."

Quelle: RT DE