Medien: Steht Russland ein iPhone-Importverbot bevor?

Medien haben berichtet, dass die USA an neuen Sanktionen arbeiten, die im Falle eines russischen Einmarsches in die Ukraine eingeführt werden sollen. Washington erwägt, die Ausfuhr von Konsum- und Industrietechnologien sowie -gütern in das Land zu verbieten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, erwägen die USA die Möglichkeit, die Ausfuhr von Konsum- und Industrietechnologien nach Russland zu verbieten, falls Moskau eine Invasion in der Ukraine startet. Das könnte zum Beispiel Bauteile für Smartphones und Flugzeuge betreffen. Unter Berufung auf eine ungenannte Quelle im Weißen Haus berichtete die Agentur, dass einer Handvoll US-amerikanischer Unternehmen die Geschäftstätigkeit auf dem russischen Markt untersagt werden könnte. Laut Reuters würde die Einschränkung der Möglichkeit, Smartphones sowie wichtige Flugzeug- und Automobilkomponenten nach Russland zu verkaufen, die Verbraucher, die Industrie und die Beschäftigung in dem Land ernsthaft beeinträchtigen. Diese Maßnahme, die Teil eines größeren Wirtschaftssanktionspakets wäre, soll bei einem Treffen hoher Beamter im Weißen Haus erörtert werden. Anfang dieses Monats hatte die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland damit gedroht, dass Washington noch nie dagewesene Sanktionen verhängen werde, falls Russland militärisch in die Ukraine eindringe. Die Spannungen an der Grenze sind derzeit angeblich sehr hoch. Mehrere westliche Medien behaupteten, dass ein Konflikt unmittelbar bevorstehe. Sollten die Sanktionen umgesetzt werden, würde auf Instrumente zurückgegriffen, die der Vorgänger von US-Präsident Joe Biden, Donald Trump, geschaffen hatte, als er Anfang des Jahres die Lieferung fortschrittlicher Halbleitertechnologie an das chinesische Unternehmen Huawei untersagt hatte. Der russische Smartphonemarkt wird von ausländischen Unternehmen wie Samsung, Xiaomi und Huawei beherrscht. Der beliebteste US-amerikanische Smartphone-Anbieter, Apple, ist ebenfalls populär und verzeichnete im Jahr 2020 einen Umsatz von 266,31 Milliarden Rubel (3,6 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 40,7 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Ein Verbot des Verkaufs von US-Smartphones in Russland hätte erhebliche Auswirkungen auf den US-amerikanischen Technologieriesen. Anfang des Monats warnte Präsident Biden seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in einem Videogespräch vor möglichen Maßnahmen gegen Russland im Falle eines Angriffs auf die Ukraine. US-Medien zufolge könnten diese Sanktionen auch den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem umfassen." Quelle: RT DE