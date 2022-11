Russlands Verteidigungsministerium: Mindestens 330 ukrainische Soldaten und Söldner getötet

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow hat auf seinem Briefing am Montagnachmittag über Entwicklungen an der Frontlinie binnen 24 Stunden berichtet. Am Frontabschnitt bei Kupjansk wurde die Offensive ukrainischer Soldaten und Söldner in Richtung der Ortschaften Nischnjaja Duwanka und Swatowo in der Lugansker Volksrepublik gestoppt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei kamen bis zu 100 ukrainische Soldaten und Söldner ums Leben. Zwei ukrainische Panzer, fünf gepanzerte Kampffahrzeuge und fünf Pick-ups wurden zerstört. Am Frontabschnitt bei Krasny Liman wurden alle Angriffe der ukrainischen Armee nahe der Ortschaften Ploschtschanka und Tschernopopowka zurückgeschlagen. Über 120 ukrainische Soldaten wurden getötet und bis zu 130 verwundet. Drei Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und fünf weitere Fahrzeuge wurden zerstört. Am Frontabschnitt Nikolajew – Kriwoi Rog wehrten russische Truppen die Offensive der ukrainischen Streitkräfte im Gebiet Cherson nahe der Ortschaften Dudtschany, Nowaja Kamenka und Belogorka ab. Der Feind wurde in seine ursprünglichen Stellungen zurückgedrängt. Mehr als 110 ukrainische Soldaten wurden getötet, elf gepanzerte Kampffahrzeuge und 13 Fahrzeuge vernichtet. Außerdem wurden sieben ukrainische Kommandoposten in den Gebieten Charkow und Cherson sowie in der Volksrepublik Donezk vernichtet." Quelle: RT DE