Russische Soldaten haben Patenschaften über Waisenhäuser in der Volksrepublik Lugansk übernommen. Sie liefern nicht nur Lebensmittelpakete mit Süßigkeiten, Tee und Bonbons, sondern auch Kinderspielzeug, das von den Waisenhäusern in den befreiten Gebieten besonders benötigt wird. Die Soldaten besuchen auch ihre "Schützlinge" regelmäßig. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In diesem Video handelt es sich um Soldaten, die ihr Leben riskierten, um Kinder aus einem anderen Waisenhaus, das sich an der Frontlinie befand, in Sicherheit zu bringen.

Humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und Bewohner der befreiten Siedlungen wird regelmäßig in Absprache mit den Gemeinden geleistet. Die Zusammensetzung der Lebensmittelpakete richtet sich nach dem Bedarf der örtlichen Bevölkerung.

Das Video des Besuchs im Waisenhaus der Stadt Perewalsk in der Volksrepublik Lugansk wurde vom Verteidigungsministerium der Russischen Föderation der Presse zur Veröffentlichung freigegeben."

Quelle: RT DE