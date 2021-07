„Pride“ ist auch in Kroa­tien nicht willkommen

Am Wochen­ende hielten LGBTQP-Orga­ni­sa­tionen und Einzel­per­sonen ihren jähr­li­chen Marsch in Zagreb ab. Die Veran­stal­tung läuft in der kroa­ti­schen Haupt­stadt seit einem Jahr­zehnt fast unun­ter­bro­chen, doch in diesem Jahr zeigten die Patrioten des Landes ihre Ableh­nung der soro­sis­ti­schen Unter­wan­de­rung der Gesell­schaft und zeigten offen ihren Wider­stand. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Radio Szent Korona".

Weiter berichtet das Magazin: "Nach Pres­se­be­richten wurden mehrere „Pride“-Marsch-Teilnehmer geschlagen und bespuckt, andere wurden beschimpft und eine Regen­bo­gen­fahne wurde ange­zündet. Der Wider­stand gegen „Pride“ ging auch nach dem Ende deren Marsches am Sams­tag­abend weiter, wobei Patrioten den Homo­se­xu­ellen klar machten, dass sie in Kroa­tien nicht will­kommen sind.

Die links­li­be­ralen Medien waren schnell dabei, Sünden­böcke in Form von zwei Poli­ti­kern, Nikola Grmoja und Bozo Petrov, zu finden, die sich bei zahl­rei­chen Gele­gen­heiten gegen die gewalt­tä­tige LGBTQP-Lobby ausge­spro­chen haben. Diese haben sich jedoch von den Aktionen der Patrioten distan­ziert und rufen ihrer­seits zu recht­li­chen Schritten auf." Datenbasis: Radio Szent Korona Quelle: Unser Mitteleuropa