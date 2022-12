Peskow: Putin war vor Kurzem in Konfliktzone zu Besuch

Die russische Zeitung Rossijskaja Gaseta unter Berufung auf Kremlsprecher Dmitri Peskow hat bestätigt, Russlands Präsident Wladimir Putin habe am 16. Dezember das Konfliktgebiet besucht. Dabei habe das Staatsoberhaupt in einem Hauptquartier der an der militärischen Spezialoperation beteiligten Streitkräfte gearbeitet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Laufe des Tages soll Putin einen Bericht über die Fortschritte der Militäroperation erhalten, Sitzungen mit den Befehlshabern abgehalten und sich die Vorschläge für unmittelbare und mittelfristige Maßnahmen im Rahmen der Kampfhandlungen angehört haben. Zuvor hatte Andrei Gurulew, ein Duma-Abgeordneter, auf Telegram geschrieben, der Präsident befinde sich in einer Kampfzone." Quelle: RT DE