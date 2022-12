Sergei Lawrow: "Wir schauen nicht zu denen auf, die sich als inkompetent und schwach erwiesen haben"

Sergei Lawrow hat am Montag auf dem Unionstreffen in weißrussischen Minsk ein Interview gegeben, in dem er über den Verrat der Minsker Abkommen und die Unterstützung eines neonazistischen Regimes durch den Westen gesprochen hat. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Außenminister der Russischen Föderation hat betont, dass der Schutz der multipolaren Weltordnung und des Völkerrechts vor den "Regeln" des kollektiven Westens notwendig sei. "

Quelle: RT DE