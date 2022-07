Ansage aus Kiew: Selenskij fordert Unabhängigkeit der EU von russischer Energie sowie Kampf gegen Verschwörungstheorien und Demokratiefeinde

Der ukrainische Präsident Selenskij hat einen virtuellen Auftritt nach dem anderen in der westlichen Gesellschaft. Nun sprach er beim 4GameChangers-Festival in Wien und rief zu mehr Unterstützung im Krieg gegen Russland auf. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Den Ukraine-Konflikt beschrieb er als Möglichkeit für einen echten Gamechanger, die "die Welt" nutzen müsse, um gemeinsam gegen Russland vorzugehen.

"Die Ukraine hat das Spiel verändert, weil wir ihr die Möglichkeit geben, das zu tun, was schon lange hätte getan werden müssen: die europäische Einheit so weit wie möglich zu stärken. Die Abhängigkeit Europas von russischer Energie zu beseitigen", sagte Selenskij.

Zudem müsse man den "Lügen, Verschwörungstheorien und antiwissenschaftlichen Theorien" aus Russland etwas entgegensetzen.

Solle es der westlichen Welt nicht gelingen, Russland zu bestrafen und Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, würden dies alle aggressiven politischen Bewegungen und Regime in der Welt wahrnehmen und "Hunderte weitere Aggressionen" in der Welt würden folgen. Beim Kampf in der Ukraine ginge es seiner Meinung nach um den Kampf für den Weltfrieden."

Quelle: RT DE