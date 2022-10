Die ukrainischen Truppen planen einen "Angriff unter falscher Flagge" auf ein Krankenhaus, um anschließend Russland des Beschusses der medizinischen Einrichtung zu beschuldigen, meldet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf eine Quelle in den Sicherheitsorganen der Volksrepublik Lugansk. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die ukrainischen Streitkräfte erwägen die Option, eine medizinische Einrichtung in der Stadt Swatowo zu beschießen und dann das russische Verteidigungsministerium zu beschuldigen, selbst beschossen zu haben", sagte die Quelle.

Die Sicherheitsorgane erfuhren hiervon durch einen ukrainischen Soldaten, der den Befehl Kiews nicht befolgen wollte und überlief. Die Quelle der Agentur sagte, dass die Worte des Militäroffiziers auch durch andere Erkenntnisse der Aufklärung bestätigt wurden.

Zuvor hatte der amtierende Chef der LVR, Leonid Passetschnik, einen Erlass zur Verstärkung der Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und zum Schutz militärischer und strategischer Einrichtungen erlassen. Das ukrainische Militär hat wiederholt zivile Einrichtungen bombardiert und Provokationen inszeniert. So feuerten die ukrainischen Streitkräfte im August mit HIMARS-Flugkörpern auf ein Krankenhaus in Stachanow in der LVR, wobei drei Menschen getötet und sieben weitere verletzt wurden. Nach Angaben des russischen Untersuchungsausschusses wussten die ukrainischen Befehlshaber im Voraus, dass sie eine aktive zivile medizinische Einrichtung angreifen würden.

Darüber hinaus beschossen die ukrainischen Streitkräfte im August und September wiederholt Krankenhäuser in Donezk, wobei in einem von ihnen zwei medizinische Mitarbeiter verletzt wurden."

Quelle: RT DE