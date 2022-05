Imam versklavt in Marokko gekaufte Frau: „Das ist unsere Kultur“

Er nahm seiner Frau jegliche Frei­heit, indem er sie auf das Haus beschränkte: Sie durfte nicht mit ihren Freunden ausgehen und keine west­liche Klei­dung tragen, und wenn sie Gäste hatte, durfte sie nicht mit den anderen am Tisch sitzen, sondern musste in einem sepa­raten Raum essen. Sie konnte sich nicht einmal entscheiden, was sie im Fern­sehen sehen oder was sie zum Abend­essen zube­reiten wollte. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "Vox News".

Weiter berichtet das Magazin: "Als sie versuchte, sich aufzu­lehnen, wurde sie von ihrem Mann geschlagen und belei­digt. Jetzt wurde der Mann, ein 40-jähriger marok­ka­ni­scher Imam, der den alten Bräu­chen seines Landes sehr verbunden ist, in Italien zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verur­teilt. Für die Richter stellt sein Verhalten den Straf­tat­be­stand der Miss­hand­lung in der Familie dar. Staats­an­wältin Barbara Badel­lino hatte eine Strafe von zwei Jahren gefor­dert: In der Ankla­ge­schrift hatte sie betont, dass es sich um einen „Fall handelt, in dem der kultu­relle und reli­giöse Aspekt eine vorherr­schende Rolle spielt“. Wir sind mit Verhal­tens­weisen konfron­tiert, die in der arabi­schen Kultur normal erscheinen mögen, in unserem Land aber nicht. Kurzum, so der Richter, es handele sich um ein „straf­recht­lich rele­vantes Verhalten“. Dem Marok­kaner, der von Rechts­an­walt Federico Schet­tini vertei­digt wird, wird vorge­worfen, seine Frau und seine Kinder miss­han­delt zu haben, insbe­son­dere das älteste Kind im Alter von 11 Jahren, das mehr­fach geschlagen worden sein soll. Das heute 47-jährige Opfer war 30 Jahre alt, als ihre Familie die Ehe mit dem Ange­klagten „arran­gierte“: Die Hoch­zeit fand 2005 in Marokko statt, dann zog das Paar nach Italien. Im Gerichts­saal schil­derte die Frau die Entbeh­rungen, Demü­ti­gungen und Belei­di­gungen, die sie während ihrer Ehe erlitten hatte. Dann wies der Staats­an­walt darauf hin, dass „sie kein Mitspra­che­recht hatte, keine Auto­nomie erhielt und gezwungen wurde, unför­mige Klei­dung und einen Schleier zu tragen. Ihr Mann setzte immer seinen Willen durch und schlug sie mit Ohrfeigen und Stößen“. Während des Prozesses versuchten mehrere Zeugen, zumeist Freunde des Ange­klagten, die Situa­tion zu verharm­losen, indem sie die archai­schen Bräuche ihres Landes beschrieben. Datenbasis: VoxNews Quelle: Unser Mitteleuropa