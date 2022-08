Wie der Telegram-Kanal Tipitschnyj Donezk meldet, sehen sich auch die Muslime im Donbass und Donezk durch den täglichen ukrainischen Beschuss mit Antipersonenminen gefährdet und dadurch am Gebet in der Moschee gehindert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die von den ukrainischen Truppen verschossenen "Lepestok"(Blütenblatt)-Minen sind auch auf dem Gelände der Donezker Moschee niedergegangen. Dazu stellte Raschid Bragin, der Vorsitzende der muslimischen Gemeinde von Donezk, fest:

"Allein auf dem Grundstück der Moschee in der Siedlung 'Oktober-Bergwerk' gibt es etwa 40 dieser Minen".

Die "Lepestok"-Minen werden nahezu täglich in großer Zahl mit Raketen und Granaten von der ukrainischen Armee auf Wohn- und Geschäftsviertel in ganz Donezk verschossen. Da sie sehr klein und in Tarnfarbe gehalten sind, stellen sie eine erhebliche Gefahr für die Bewohner dar. RT DE berichtete mehrfach über diese Minenangriffe."

Quelle: RT DE