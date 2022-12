Kriegsgebeutelte Stadt: RT DE-Korrespondent zeigt Wiederaufbau-Arbeiten in Wolnowacha

Während an der Front im Donbass die Kämpfe weitertoben, ist der Wiederaufbau im Hinterland bereits voll im Gange, z.B. in der Stadt Wolnowacha in der Volksrepublik Donezk. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie wurde Mitte März nach heftigen Kämpfen von der russischen Armee unter Kontrolle gebracht. Die meisten Gebäude der Stadt wurden beschädigt oder völlig zerstört.



RT DE-Korrespondent Wladislaw Sankin hat Wolnowacha besucht und sich ein Bild vom Fortschritt des Wiederaufbaus gemacht." Quelle: RT DE