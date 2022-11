Baltische Staaten wollen Russland von der europäischen Gemeinschaft abschneiden

Estland, Lettland und Litauen haben in einer Resolution im Anschluss an die 41. Sitzung der Baltischen Versammlung erklärt, sie beabsichtigten, "Russland von der europäischen Gemeinschaft zu isolieren" und betonten "die große Notwendigkeit", "in ihrer Unterstützung für die Ukraine zusammenzustehen". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die baltischen Staaten bestehen außerdem auf einer "ständigen Präsenz der USA" in Europa und einem Plan, der Russland zwingen soll, den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren. Bei der Baltischen Versammlung handelt es sich um eine Organisation zur Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten Estlands, Lettlands und Litauens. Sie findet einmal jährlich statt." Quelle: RT DE