Dekret des Präsidenten Russlands: In ganz Russland verschiedene Sicherheitsstufen eingeführt

Nach dem heutigen Dekret des russischen Präsidenten Wladimir Putin werden im ganzen Land verschiedene Sicherheitsstufen eingeführt. In den Volksrepubliken DVR und LVR sowie in den Gebieten Cherson und Saporoschje wird das Kriegsrecht verhängt, also "maximale Bereitschaftsstufe". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In den nahe zur Ukraine gelegenen Gebieten, nämlich auf der Krim, also auch in Sewastopol, in den Gebieten Krasnodar, Belgorod, Brjansk, Woronesch, Kursk und Rostow, werde eine "mittlere Bereitschaftsstufe" eingeführt. Das bedeutet vor allem, dass die Oberhäupter dieser Regionen in der Lage sein werden, einige Mobilmachungsmaßnahmen durchzuführen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, Energie- sowie Infrastrukturobjekte und öffentliche Verkehrsmittel sorgfältig zu kontrollieren und zu schützen. Sie dürfen außerdem die Zivilbevölkerung in sicherere Orte verlegen sowie Regeln für die Fahrzeugkontrolle und -einreise einführen. Die Objekte für Transport und Kommunikation sowie Druck- und Computerzentren und automatisierte Systeme in diesen Gebieten werden kontrolliert.

In den zentralen und südlichen Föderationskreisen, darunter in Moskau, Twer, Tula, Wladimir und anderen, wird eine "höhere Bereitschaftsstufe" eingeführt. Dies bedeutet, dass dort die Oberhäupter die gleichen Maßnahmen wie im vorstehenden Punkt durchführen dürfen, außer Mobilmachungsmaßnahmen und Verlegung der Zivilbevölkerung an sicherere Orte. In den übrigen Subjekten der Russischen Föderation wird eine "grundlegende Bereitschaftsstufe" eingeführt. Dies bedeutet, die gleichen Maßnahmen wie im vorstehenden Punkt, mit Ausnahme der Überprüfung von Fahrzeugen und der Kontrolle von Objekten für Transport und Kommunikation, von Druck- und Computerzentren sowie automatisierten Systemen."

Quelle: RT DE