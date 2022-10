Abbas: "Wir wissen sehr gut, dass Russland für Gerechtigkeit und internationales Recht steht"

Am Rande der Konferenz für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) in der kasachischen Hauptstadt Astana trafen sich der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas und Russlands Präsident Wladimir Putin zu bilateralen Gesprächen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die beiden Staatsoberhäupter tauschten Worte des gegenseitigen Vertrauens und Beistands aus: "Wir wissen sehr gut, dass Russland für Gerechtigkeit und internationales Recht steht. Das ist für uns ein Dogma", sagte Abbas." Quelle: RT DE