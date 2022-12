Moskau: Atomare Bedrohung durch Kiew besteht weiter

Die Gefahr, dass Kiew versucht, eine "schmutzige Bombe" zu bauen, besteht nach wie vor. Darauf wies der Ständige Vertreter der Russischen Föderation bei den internationalen Organisationen in Wien Michail Uljanow am Mittwoch hin. Er erklärte: "Es braucht nicht viel Aufwand. Vor allem, weil die Ukraine seit der Sowjetzeit eine fortschrittliche Nation in der Nukleartechnologie ist und über viele Technologien und Fachkenntnisse verfügt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Obwohl Kiew behauptet, die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) habe die Ukraine von solchen Anschuldigungen entlastet, nachdem ihre Inspektoren keine nicht deklarierten Aktivitäten gefunden hatten, bestand Uljanow darauf, dass jemand bei der IAEA der russischen Seite mitgeteilt habe, dass "die Ukraine tatsächlich bis zu 5.000 Standorte hat, an denen sie potenziell die Bombe bauen könnte"." Quelle: RT DE