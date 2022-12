Peskow: Kiew äußerte keine Vorschläge für Waffenstillstand zu Neujahr

Kiew habe keine Vorschläge für einen Waffenstillstand zu Neujahr gemacht. Das entgegnete Kremlsprecher Dmitri Peskow auf eine entsprechende Frage eines Journalisten am Mittwoch. Er betonte: "Und es steht kein solches Thema auf der Tagesordnung." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Sonderoperation werde fortgesetzt, wobei das Hauptziel die Sicherheit der Menschen im Donbass sei, so der Beamte. Er fügte hinzu, dass die geplante Lieferung von US-Raketensystemen vom Typ Patriot ein gültiges Ziel für russische Angriffe sein werde, sobald diese in der Zone der Operation auftauchten.

Am Vortag hatte Peskow erklärt, dass ein Abzug der russischen Truppen aus der Zone der Sonderoperation in der Ukraine bis zum Ende des Jahres nicht in Frage komme."

Quelle: RT DE