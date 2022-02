Großbritannien verbannt Aeroflot

Der britische Regierungschef Boris Johnson hat am Donnerstagabend in einer Rede vor dem Parlament in London weitere Sanktionen gegen Russland verkündet. Unter anderem kündigte er ein Flugverbot für Aeroflot, die größte Luftfahrtgesellschaft der Russischen Föderation, an. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter sagte er, dass das Vermögen der russischen Bank VTB eingefroren werde und alle russischen Banken von Finanzoperationen in London und von Verrechnungen in der britischen Währung ausgeschlossen werden. Ersparnisse russischer Bürger in britischen Banken sollen limitiert werden und russische Oligarchen keine Möglichkeit mehr haben, "sich in London zu verstecken", wie Johnson es formulierte. Der britische Premier kündigte an, dass ähnliche Maßnahmen auch von den USA ergriffen werden. Es soll sich um das "größte Sanktionspaket" handeln, "das Russland je gesehen hat"." Quelle: RT DE