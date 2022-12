Russische Medien: Putin empfängt DVR-Chef im Kreml

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS hat Russlands Präsident Wladimir Putin Denis Puschilin, den Chef der Volksrepublik Donezk (DVR), im Kreml empfangen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Beim Treffen teilte Puschilin mit, die DVR habe zusammen mit russischen Behörden die Wasserversorgung in der Republik größtenteils wiederhergestellt, das Problem sei dennoch nicht völlig gelöst. Darüber hinaus sei die Wärmeversorgung in Mariupol so weit wie möglich in Ordnung gebracht worden. Weiter soll Puschilin den russischen Präsidenten gebeten haben, die Luftabwehr der DVR zu verstärken. Putin versprach seinerseits, die Frage des zunehmenden Beschusses von Donezk durch ukrainische Truppen eingehend zu erörtern, und bezeichnete die Lage als akut.

Zuvor am Dienstag hatte sich Putin auch mit dem Chef der Volksrepublik Lugansk Leonid Passetschnik getroffen."

