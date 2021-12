Medienberichte: Führende EU-Länder unterstützen keine Sanktionen gegen Russland

Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien drängen auf einen Dialog mit Russland über die Ukraine. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Gleichzeitig erklärte die EU-Kommissionschefin, die EU sei im Falle einer Aggression gegen Kiew zu noch nie dagewesenen Maßnahmen gegen Moskau bereit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Führende Länder" der Europäischen Union unterstützen nicht den Plan, neue Sanktionen und andere Maßnahmen gegen Russland für den Fall einer "Invasion" in der Ukraine vorzubereiten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Nach Angaben der Agentur, die sich auf europäische diplomatische Quellen beruft, bestehen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien darauf, dass es wichtiger sei, mit Moskau zu verhandeln, als es vor schmerzhaften wirtschaftlichen Maßnahmen zu warnen. Andere EU-Mitgliedstaaten sind jedoch der Ansicht, dass die öffentliche Unterstützung für neue Sanktionen wirksamer wäre, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin abzuschrecken.

Eine Quelle teilte der Agentur mit, dass Vertreter mehrerer Länder, darunter die Niederlande, osteuropäische und skandinavische Staaten, die Europäische Kommission (EK) gebeten haben, mit ihnen ein in Vorbereitung befindliches Dokument mit möglichen Sanktionsoptionen zu erörtern.

Deutschland und die Länder, die es unterstützen, halten es jedoch für notwendig, die Aktionen Russlands abzuwarten und eine konkrete Antwort vorzubereiten. Diese Staaten betonen, dass "im Falle einer Invasion schmerzhafte Maßnahmen ergriffen werden", fragen sich aber, ob diese angesichts der Ungewissheit über Putins Absichten im Voraus im Detail ausgearbeitet werden müssen, so die Nachrichtenagentur.

Die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament, die EU sei bereit, im Falle eines aggressiven Vorgehens gegen Kiew "beispiellose Maßnahmen mit ernsten Konsequenzen" gegen Moskau zu ergreifen. Sie sagte, die EU werde gemeinsam mit den USA Optionen für Sanktionen entwickeln, die über die bereits bestehenden hinausgehen. Die neuen Beschränkungen werden den Finanz-, Energie- und Verteidigungssektor sowie Güter mit doppeltem Verwendungszweck betreffen, so die EK-Chefin.

Am 15. Dezember findet in Brüssel das sechste Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft statt, und einen Tag später wird der EU-Gipfel in einem persönlichen Gespräch eröffnet. Die Teilnehmer werden laut Bloomberg unter anderem über die Ukraine, Weißrussland und die Energiekrise sprechen.

Der Quelle der Agentur zufolge könnte die Notwendigkeit neuer Sanktionen zu Spaltungen unter den Teilnehmern führen: Frankreich und Deutschland bestehen auf einen Dialog mit Russland, während die osteuropäischen Länder mögliche Zugeständnisse an Moskau fürchten. Letzte Woche berichtete die Agentur, dass die Behörden eines osteuropäischen Landes "wütend" über die Initiative von US-Präsident Joe Biden waren, der ein Treffen zwischen Russland und NATO-Mitgliedern vorgeschlagen hatte, um die Spannungen an der Ostflanke des Bündnisses zu verringern.

Russland hatte wiederholt Informationen über eine bevorstehende Offensive in der Ukraine dementiert (Medienberichte darüber erscheinen seit Oktober, darunter Associated Press, The Washington Post, Politico und andere) und Berichte über eine mögliche Invasion als "leere Eskalation" bezeichnet. Putin sagte, die NATO unternehme "gefährliche Versuche, ukrainisches Gebiet zu erschließen"."

Quelle: RT DE