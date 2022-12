Gebiet Kursk stellt Volkswehr zum Schutz der Region auf

Im russischen Gebiet Kursk werden Freiwillige für die Volkswehr "Patriot" zum Schutz der Region angeworben. Dies kündigte der Gouverneur des Gebiets, Roman Starowojt, an. In seinem Telegram-Kanal schrieb er: "Nach einer strengen Auslese und Kampfausbildung werden die Freiwilligen den Militärangehörigen helfen, das Gebiet der Region zu beschützen."

Weiter berichtet RT DE: "Am heutigen Dienstag hatte auch das Gebiet Belgorod die Aufstellung von Einheiten für die territoriale Verteidigung angekündigt (wir berichteten in diesem Ticker). Beide Regionen grenzen an die Ukraine und wurden seit dem Beginn der russischen Militäroperation zum Ziel ukrainischer Angriffe."

Quelle: RT DE