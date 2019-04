Einsatzgruppenversorger "Bonn" kehrt vom Nato-Einsatzverband aus der Ägäis zurück

Am Samstag, den 04. Mai 2019 um 10 Uhr, kehrt der Einsatzgruppenversorger "Bonn" nach einem fünfmonatigen Einsatz in der Ägäis in den Heimathafen Wilhelmshaven zurück.

Ende November 2018 hatte die "Bonn" unter dem Kommando von Fregattenkapitän Markus Gansow (44) Wilhelmshaven verlassen, um sich in der Ägäis der Standing Nato Maritime Group 2 (SNMG 2) anzuschließen. "Fünf Monate NATO-Einsatz in der Ägäis sind gut gelaufen. Wir konnten die Küstenwachen der Türkei und Griechenlands im Rahmen unserer Aufgaben unterstützen. Meine Besatzung war wie immer motiviert, professionell, und zeigte stets eine hohe Durchhaltefähigkeit. Kurzum, die Besatzung kann stolz auf ihre gezeigte Leistung sein. Mein besonderer Dank gilt den zu Hause gebliebenen Familien, die uns den Rücken freigehalten haben. Das ist wichtig. Danke!", so der Kommandant der "Bonn" stolz. Über 26.800 Seemeilen und 155 Tage liegen hinter der Besatzung, die sich nun auf Zeit mit ihrer Familie freuen darf, bevor es für sie im Juni zum multinationalen Manöver "Baltops" in der Ostsee geht. Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine (ots)

