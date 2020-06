US-Kampfjet über Nordsee abgestürzt

Ein US-Kampfjet ist am Montag über der Nordsee abgestürzt. Das berichtete die BBC. Der Pilot werde vermisst, hieß es in dem Bericht. Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich demnach um einen F-15C Eagle, der in Suffolk, nordöstlich von London stationiert ist.

Der Vorfall habe sich gegen 9:40 Uhr Ortszeit (10:40 Uhr deutscher Zeit) bei einem Trainingsflug ereignet. Die Ursache sei unklar, Rettungsteams seien auf dem Weg, hieß es weiter. Quelle: dts Nachrichtenagentur