Russische Luftabwehr: 21 ukrainische HIMARS- und Olcha-Geschosse an einem Tag abgeschossen

Nach Angaben des Verteidigungsministerium Russlands hat die russische Luftabwehr in den vergangenen 24 Stunden neun ukrainische Drohnen nahe der Ortschaften Jagodnoje im Gebiet Charkow, Pilipowka in der Volksrepublik Lugansk, Nowossjolka und Walerjanowka in der Volksrepublik Donezk sowie Schirokaja Balka, Suchanowo, Tomarino, Pjatichatki und Ingulowka im Gebiet Cherson vernichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem seien 21 HIMARS- und Olcha-Geschosse nahe der Ortschaften Wladimirowka in der Volksrepublik Donezk sowie Olgowka, Nikolajewka, Nowaja Kachowka, Wesjoloje und Otradokamenka im Gebiet Cherson abgeschossen worden. Darüber hinaus seien zwei HARM-Raketen in der Nähe der Siedlung Antonowka im Gebiet Cherson abgefangen worden." Quelle: RT DE