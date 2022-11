Russische Streitkräfte schießen binnen 24 Stunden ukrainischen Hubschrauber sowie 14 HIMARS- und Olcha-Geschosse ab

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden binnen 24 Stunden zwei ukrainische Munitionsdepots im Gebiet Cherson sowie ein Treibstoffdepot im Gebiet Nikolajew zerstört. Zudem wurden zwei Radarstationen ukrainischer Flugabwehrraketensysteme vom Typ S-300 in der Nähe der Ortschaften Kramatorsk in der Volksrepublik Donezk sowie Wolnjansk im Gebiet Saporoschje vernichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem wurde ein selbstfahrendes Flugabwehrraketensystem vom Typ 9K37 Buk in der Nähe von Nowosjolka in der Volksrepublik Donezk zerstört. Ein ukrainischer Hubschrauber vom Typ Mi-8 wurde in der Nähe von Nowaja Kamenka im Gebiet Cherson von der Flugabwehr abgeschossen.

Außerdem wurden sechs ukrainische Drohnen in der Donezker Volksrepublik zerstört. Des Weiteren wurden 14 HIMARS- und Olcha-Geschosse im Gebiet Cherson und in der Volksrepublik Donezk sowie in der Stadt Donezk abgefangen."

Quelle: RT DE