"Eine absolut dumme Entscheidung" – Putin über möglichen EU-Preisdeckel für russisches Gas

Die EU-Länder streben eine Senkung der Gaskosten an und haben daher unter anderem den Vorschlag zu einer Preisobergrenze für russisches Gas unterbreitet.

Weiter berichtet RT DE: "Die Preisdeckelung soll vor allem dazu dienen, die Einnahmen Russland zu reduzieren, damit diese nicht zur Finanzierung des Ukraine-Krieges verwendet werden, erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel.

Zu diesem Vorhaben teilte der russische Präsident Wladimir Putin mit, dass es sich um eine "dumme Entscheidung" handelt. "Zu allem Überfluss gibt es auch noch vertragliche Verpflichtungen, Lieferverträge. Wird es irgendwelche politischen Entscheidungen geben, die den Verträgen widersprechen? Wir werden sie einfach nicht einhalten!", erklärte Putin in seiner Rede auf dem jährlichen Wirtschaftsforum in der fernöstlichen Hafenstadt Wladiwostok und fügte hinzu: "Wir werden überhaupt nichts liefern, wenn es unsere Interessen, in diesem Fall den wirtschaftlichen Interessen, widerspricht. Weder Gas, noch Öl, noch Kohle, noch Heizöl, noch irgendetwas anderes werden wir liefern."

