Grüne fordern europäischen Mindestlohn

Die europapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, hat einen europäischen Mindestlohn gefordert. Dieser müsse aber nicht in allen Ländern gleich hoch sein, sagte Brantner der Wochenzeitung "Die Zeit".

Er müsse vielmehr die Armut in allen Ländern überwinden, so Brantner. Die Grünen-Politikerin forderte zudem von der Bundesregierung, sich stärker für eine europäische Sozialpolitik zu engagieren. So sollten Lastwagenfahrer aus osteuropäischen Staaten auf deutschen Straßen den gleichen Lohn verdienen wie ihre deutschen Kollegen. "Leider bleibt es schwierig, die Deutschen davon zu überzeugen, dass der soziale Zusammenhalt in Europa uns mehr wert sein muss", sagte Brantner. Den Plan des französischen Präsidenten, eine Benzinsteuer einzuführen, der zu massiven Protesten in Frankreich geführt hatte, nannte Brantner "ein Lehrstück, dass wir unsere ökologischen Probleme nicht auf Kosten des sozialen Zusammenhalts lösen können".

Quelle: dts Nachrichtenagentur