Russisches Verteidigungsministerium erklärt Siedlung Pawlowka für befreit

Das russische Verteidigunsministerium berichtet auf seinem Telegram-Kanal, dass die Siedlung Pawlowka in der DVR nun komplett befreit sei. Wörtlich heißt es: "Am 14. November haben russische Truppen die Siedlung Pawlowka in der Donezker Volksrepublik nach heftigen Kämpfen vollständig befreit." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Pawlowka liegt in der Nähe der Stadt Ugledar. Der kommissarishe DVR-Chef Denis Puschilin hatte vergangene Woche darauf hingewiesen, dass es notwendig sei, die ukrainischen Truppen aus Pawlowka zu vertreiben, um weiter vorrücken und Ugledar befreien zu können. Puschilin zufolge werde der Erfolg der russischen Streitkräfte in dem Gebiet es ermöglichen, Donezk außer Gefahr zu bringen." Quelle: RT DE