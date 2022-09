Leben der Rektorin der Universität Cherson nicht in Gefahr

Die Rektorin der Staatlichen Universität Cherson, Tatjana Tomilina, auf die in Cherson ein Attentat verübt worden war, werde zur Behandlung nach Russland geschickt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies berichtete das Gesundheitsministerium des Gebiets Cherson am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal. In der Mitteilung heißt es:

"Das Gesundheitsministerium des Gebiets Cherson wird zusammen mit dem Gesundheitsministerium Russlands bald die Rektorin der der Universität Cherson für eine Hightech-Behandlung in die Russische Föderation schicken."

Nach Angaben der Behörden sei Tomilina mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Cherson gebracht worden. Jetzt werde die Patientin ordnungsgemäß kuriert. Ihr Leben sei nicht in Gefahr."

Quelle: RT DE