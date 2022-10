Russland schätzt die unabhängige und ausgewogene Einstellung der Kommunistischen Partei Chinas zur Ukraine-Krise. Dies schrieb der stellvertretende Leiter des Sicherheitsrates Russlands, Dmitri Medwedew, in einem Begrüßungsbrief an den Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Xi Jinping, anlässlich des jüngsten Parteitags. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Brief heißt es: "Russland schätzt die unabhängige und ausgewogene Einstellung der chinesischen Regierungspartei zur Ukraine-Krise, deren kriminelle Ursache den westlichen Ländern zuzuschreiben ist."

Medwedew sagte, die Welt befinde sich in einem Wandel und werde wirklich multipolar. Die Weigerung der USA und ihrer Partner, die neue Realität zu akzeptieren, führe zu enormen Unruhen und Menschenopfern. Darüber hinaus beobachte Russland mit Sorge, was die US-Behörden auf Taiwan anrichteten und empfinde die Schritte der USA als offene Provokation. Russland erkenne an, dass Taiwan ein integraler Bestandteil der Volksrepublik China sei."

Quelle: RT DE