Financial Times: EU-Außenminister wollen Abkommen über Visa-Erleichterungen mit Russland aussetzen

Die EU-Außenminister unterstützen die Idee, das Abkommen über Visaerleichterungen mit Russland auszusetzen, berichtet die Financial Times unter Verweis auf ungenannte Quellen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die europäischen Politiker würden diese Maßnahme am 30. August bei einem zweitägigen Treffen in Prag beschließen. Die Financial Times zitiert ihren Gesprächspartner: "Es ist unangemessen, dass sich russische Touristen durch unsere Städte schieben und sich in unseren Häfen aufhalten."

Europa befinde sich in einer Notsituation, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordere, hieß es weiter. Nach Angaben der Quelle der britischen Tageszeitung wolle die EU zukünftig weitere, gewichtigere Beschlüsse als die Abschaffung der Visa-Erleichterung umsetzen."

Quelle: RT DE