LVR-Botschafter in Russland: Keine Gefahr eines ernsthaften ukrainischen Durchbruchs mehr

Der Botschafter der Volksrepublik Lugansk in Russland, Rodion Miroschnik, hat berichtet, es drohe kein ernsthafter Durchbruch der ukrainischen Streitkräfte an der Kontaktlinie in der Volksrepublik Lugansk mehr. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Miroschnik fügte hinzu, dass es jetzt darum gehe, "wie man die ukrainischen bewaffneten Einheiten zurückdrängen kann, die offen dem Wiederaufbau" der nördlichen Gebiete der LVR im Wege stehen, die "einen ziemlich dringenden Wiederaufbau" benötigten. Am Vortag hatte das russische Verteidigungsministerium gemeldet, dass die ukrainischen Streitkräfte Stellungen der russischen Armee in einem schmalen Abschnitt der Volksrepublik Lugansk attackiert hätten, doch die russischen Streitkräfte hätten diesen Angriff mit Fliegerkräften und schweren Flammenwerfern zurückschlagen. Einige Tage zuvor habe eine Gruppe von rund 200 ukrainischen Soldaten versucht, nach Kremennaja zu gelangen, aber auch dieser Versuch sei erfolglos für die Ukraine ausgefallen, so das russische Militärressort." Quelle: RT DE