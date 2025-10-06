Drohnen-Panik! Russland soll’s gewesen sein? Moskau: „Alles falsch!“

Der Deutschland-Kurier sammelt Vorfälle von Drohnen-Sichtungen in Deutschland und Europa und schildert politische Reaktionen, während Russland den Vorwürfen widerspricht. Der Beitrag verweist zugleich auf Verbotszonen und die große Zahl privater Drohnen hierzulande.

Laut dem Text sind in Deutschland über 400.000 Drohnen registriert, die Mehrheit davon privat; für Flughäfen, Menschenmengen und kritische Infrastruktur gelten strikte Flugverbote. Als Reaktion auf jüngste Sperrungen wird ein koordiniertes Lagebild diskutiert. Russland weist unterdessen eine Beteiligung an Störaktionen ab.

Politiker wie Markus Söder ordnen die Ereignisse als „hybride“ Bedrohung ein, andere warnen vor voreiligen Zuschreibungen. In der Bewertung stehen Trittbrettfahrer-Szenarien, Geheimdienstthesen und technische Abwehrpläne gegeneinander. Die Sicherheitsbehörden prüfen Datenlage, Muster und mögliche Täterprofile weiter.

