Nach Angaben der britischen Zeitung Financial Times seien die Vorräte der Ukraine an Munition für die Boden-Luft-Raketensysteme vom Typ S-300 und Buk fast aufgebraucht. Zur Luftabwehr benutze die Ukraine zum größten Teil diese beiden Raketensysteme aus sowjetischer Herstellung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kiew verbrauche seine Munition in alarmierendem Tempo, berichtete die Financial Times. Um die Abfangchancen der veralteten Ausrüstung zu verbessern, feuere die ukrainische Luftabwehr in der Regel zwei Raketen auf einmal ab. Die Beschaffung zusätzlicher S-300- oder Buk-Raketen aus Russland, wo sie zum größten Teil hergestellt werden, sei unmöglich. Laut der Zeitung habe sich die Suche nach weiteren verfügbaren Beständen auf dem Weltmarkt als schwierig erwiesen, abgesehen von einer Lieferung, die zu Beginn des Konflikts aus der Slowakei beschafft worden sei. Kiew dränge daher die westlichen Unterstützer, modernere Boden-Luft-Systeme aus den NATO-Beständen zu liefern.

Quelle: RT DE