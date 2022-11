Ukrainisches Verteidigungsministerium besorgt über wachsende Popularität russischer Telegram-Kanäle

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass Millionen von Ukrainern russischen Telegram-Kanälen beigetreten seien. Dies erklärte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar bei einem Briefing. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter hieß es: "Wir haben diese Liste mehrmals veröffentlicht, aber leider wächst das ukrainische Publikum (russischer Telegram-Kanäle, Anm.d.R.) aus irgendeinem Grund weiter."

Maljar behauptet, Russland nutze Telegram-Kanäle, um "seine Informationsoperationen durchzuführen", was zu "Unfrieden, Panik und Verzweiflung" in der Gesellschaft führe. Die ukrainische Beamtin rief die Bürger auf, "dem entgegenzuwirken, indem man seine Abonnements filtert, um eine Destabilisierung des psychischen Wohlbefindens und die Konflikte in der Gesellschaft zu vermeiden"."

Quelle: RT DE