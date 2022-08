Ukraine verschifft nach eigenen Angaben Millionen Tonnen Getreide über Donau

Neben dem Schwarzen Meer kann die Ukraine auch über die Donau Getreide verschiffen. Dieser Weg gilt aber als umständlicher. Die Schiffe müssen erst donauaufwärts fahren bis nach Cernavodă in Rumänien und von dort über den Donau-Schwarzmeer-Kanal Richtung Hafen Constanța. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Land verschifft nach eigenen Angaben zunehmend Getreide über die Donau. Allein am Samstag seien elf Schiffe in Richtung der ukrainischen Donauhäfen Ismajil, Reni und Ust-Dunajsk unterwegs gewesen, verlautete es am Sonntag aus dem Infrastrukturministerium in Kiew. Die Schiffe hätten insgesamt 45.000 Tonnen geladen.

Am 22. Juli hatten die Ukraine und Russland unter der Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei ein Abkommen unterzeichnet, um über drei Häfen Ausfuhren aus der Ukraine zu ermöglichen. Das mit dem Getreide-Deal Ende Juli gegründete Koordinierungszentrum in Istanbul teilte am Wochenende mit, bisher seien eine Million Tonnen Getreide und andere Lebensmittel über die Schwarzmeer-Route ausgeführt worden. Insgesamt seien 103 Schiffe in See gestochen: 46 von ukrainischen Häfen und 57 in Richtung Ukraine."

Quelle: RT DE