Trump spricht von „goldenem Zeitalter“ für den Nahen Osten

US-Präsident Donald Trump sieht nach den jüngsten Vereinbarungen die Chance auf ein „goldenes Zeitalter“ im Nahen Osten, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Er knüpft das an Fortschritte bei Geisel-Freilassungen, Sicherheit und wirtschaftlicher Kooperation. Diplomaten mahnen realistische Erwartungen an.

Trump stellt wirtschaftliche Programme in Aussicht – von Energie über Wasser bis Logistik –, sofern die Sicherheitslage stabil bleibt. Zugleich kündigt er Unterstützung für Luftabwehr und ein koordiniertes Vorgehen gegen Waffen- und Geldströme an.

Beobachter werten die Rhetorik als Signal, Investoren und Partner an einen möglichen Friedenspfad zu binden. Entscheidend sei, ob aus Zusagen konkrete Projekte und überprüfbare Meilensteine werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



