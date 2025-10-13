Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Trump spricht von „goldenem Zeitalter" für den Nahen Osten

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 13:40 durch Sanjo Babić
Donald J. Trump im Oval Office (2025)
Donald J. Trump im Oval Office (2025)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

US-Präsident Donald Trump sieht nach den jüngsten Vereinbarungen die Chance auf ein „goldenes Zeitalter“ im Nahen Osten, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Er knüpft das an Fortschritte bei Geisel-Freilassungen, Sicherheit und wirtschaftlicher Kooperation. Diplomaten mahnen realistische Erwartungen an.

Trump stellt wirtschaftliche Programme in Aussicht – von Energie über Wasser bis Logistik –, sofern die Sicherheitslage stabil bleibt. Zugleich kündigt er Unterstützung für Luftabwehr und ein koordiniertes Vorgehen gegen Waffen- und Geldströme an.

Beobachter werten die Rhetorik als Signal, Investoren und Partner an einen möglichen Friedenspfad zu binden. Entscheidend sei, ob aus Zusagen konkrete Projekte und überprüfbare Meilensteine werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


