Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Kanzler drängt auf humanitäre Verbesserungen – Austausch mit Netanjahu

Kanzler drängt auf humanitäre Verbesserungen – Austausch mit Netanjahu

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Friedrich Merz (2023)
Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit Israels Premier Benjamin Netanjahu telefoniert, meldet t-online. Der Kanzler drängte demnach auf humanitäre Erleichterungen und verwies auf die laufenden Beratungen über den US-Plan.

Nach Angaben aus Berlin standen humanitärer Zugang, Geisel-Frage und Sicherheitsgarantien im Fokus. Der Kanzler bekräftigte die Solidarität mit Israel, verband sie aber mit der Erwartung konkreter Schritte zur Lageverbesserung in Gaza. Ähnliche Schwerpunkte setzten frühere BPA-Berichte über Gespräche zwischen Merz und Netanjahu.

Im Umfeld der Gespräche laufen Vorbereitungen für Verhandlungen unter Vermittlung regionaler Partner. Wie die Sequenz aus Feuerpause, Austausch und Governance aussehen könnte, ist Gegenstand intensiver Abstimmung. Deutschland signalisiert Bereitschaft, bei Hilfe und Wiederaufbau substantiell mitzuwirken.

Quelle: ExtremNews


