US-Evakuierungseinsatz in Kabul beendet

Der Evakuierungseinsatz der USA in Kabul ist offenbar beendet. Das letzte Militärflugzeug mit US-Soldaten sei abgeflogen und der Kabuler Flughafen damit nun vollständig in der Hand der Taliban, bestätigte das US-Verteidigungsministerium am Montagnachmittag nach entsprechenden Berichten von Medien vor Ort.

Die Bundeswehr hatte ihren Einsatz bereits am vergangenen Donnerstag beendet und war nach den Anschlägen am Kabuler Flughafen abgezogen. Dabei waren nach mehreren Medienberichten mindestens 60 Menschen gestorben und mindestens 150 verletzt worden, darunter auch 13 US-Soldaten. Quelle: dts Nachrichtenagentur