Kramp-Karrenbauer: Bundeswehr hilft der Nato, "solange die Kräfte reichen"

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat der Nato weitere deutsche Hilfe im Kampf gegen die Corona-Pandemie zugesagt.

"In dieser Situation sollte niemand für sich alleinstehen. Daher stehen wir unseren Freunden natürlich bei, solange die Kräfte dafür reichen", sagte die CDU-Politikerin der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" vor der Videokonferenz der Nato-Verteidigungsminister am Mittwoch, bei der das Bündnis weiter über seine Strategie gegen die Pandemie beraten will.

Kramp-Karrenbauer verwies dabei auf bereits geleistete Hilfe der Bundeswehr beim Transport schwerkranker Corona-Patienten aus Italien oder Frankreich in deutsche Kliniken oder bei der Lieferung von Beatmungsgeräten nach Großbritannien. Die "bewährten und festen Strukturen" im Bündnis, etwa bei der Deutsch-Französischen Brigade oder beim Europäischen Lufttransportkommando, "helfen ungemein, um flexibel auf diese dynamische Situation reagieren zu können".

Zu Art und Umfang künftiger Hilfe sagte die Verteidigungsministerin: "Ob und in welchem Umfang wir weitere Unterstützung im Nato-Bündnis zur Verfügung stellen, wird von der jeweiligen Lage, den Wünschen unserer Partner und unseren eigenen Ressourcen abhängig sein." Kramp-Karrenbauer wies darauf hin, dass die Bundeswehr in dieser Woche in Deutschland zwei mobile Computertomographen "an die zivile Seite übergeben" werde.

Quelle: Rheinische Post (ots)